По Мурманской области ощущается дыхание зимы

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 и 24 октября наш регион будет находиться под влиянием циклона с центром в районе Обской губы. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер, температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём от +1 до -4°.

Ночью 25 октября на Кольский полуостров распространится гребень антициклона: ожидается морозная погода, температура воздуха от -5 до -13°. Днём 25 октября Мурманская область будет находиться под влиянием очередного атлантического циклона с центром на севере Ботнического залива: ожидается снег, в основном, на юге области, температура воздуха от +1 до -4°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 23 октября, будет облачная прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём от +1 до -4°. Гололедица.

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На реках Мурманской области происходит дальнейшее развитие процессов лёдообразования. 22 октября забереги, шугоход наблюдаются на рр. Лотта, Кица, Поной, Варзуга, Чаваньга, Чудзьйок, Ёна, Тумча, оз. Ловозеро, оз. Пул-озеро. На р. Туманная сохраняется ледостав с полыньями.