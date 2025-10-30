По Мурманской области ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидаются местами осадки, преобладающая температура воздуха составит: 30 октября от 0 до +5°, 31 октября от -2 до +3°, 1 ноября ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха.

Сегодня, 30 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха от 0 до +5° в течение суток.

31 октября - ветер на западе области юго-восточный слабый, на востоке области северо-восточный умеренный. Местами небольшой мокрый снег, снег. В отдельных районах туман. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток.

1 ноября - ветер южный, юго-западный слабый. Местами небольшой мокрый снег, снег. В отдельных районах туман. Температура воздуха от +1 до -4° в течение суток, ночью при прояснениях до -9°.