Мурманская область. Арктика (16+)20.11.25 08:00

По Мурманской области ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 20 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием частного циклона, смещающегося вдоль побережья Мурмана. По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, позёмок, температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -15-20°, днём -3-8°, местами -10-15°.

21-22 ноября наш регион будет находиться преимущественно в малоградиентном барическом поле: ожидается местами небольшой, 22 ноября на востоке области умеренный снег, в отдельных районах туман, изморозь. 21 ноября преобладающая температура воздуха составит ночью -8-13°, при прояснениях -17-22°, днём -6-11°, местами -12-17°.

23 ноября ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха.

Сегодня, 20 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь, туман. Ветер западный, северо- западный умеренный. Температура воздуха ночью -6-11º, при прояснении -15-20º, днём -3-8°, местами -10 -15°. Гололедица.

21 ноября - ветер западный, юго-западный умеренный, днём на юге области северо-восточный слабый. Местами небольшой, ночью на севере области умеренный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -17-22°, днём -6-11°, местами -12-17°.

22 ноября - ветер на западе области юго-западный, на востоке – северо-западный слабый, днём на севере области местами в порывах до умеренного, позёмок. Местами снег, туман, изморозь. Температура воздуха ночью на западе области -13-18°, при прояснениях -20-25°, на востоке области -10-15°, днём -8-13° местами -15-20°.

***

С 9 по 15 ноября наблюдалось установление снежного покрова на территории Мурманской области.

На водных объектах Мурманской области продолжается ледообразование, отмечаются забереги, шугоход, неполный ледостав, ледостав. На реках Кица, Варзуга, Ёна, Умба отмечается образование зажоров льда ниже поста.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимнего периода на 17-82 см, на реках Варзуга и Поной (с. Краснощелье) — на 129-138 см.

Температура воды на реках 0,0-0,5°С, на озёрах и водохранилищах 0,2-3,3°C.

Выход на лёд опасен!

