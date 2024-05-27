По Мурманской области ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 27 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной периферии антициклона, смещающегося с севера Скандинавии на Карелию и далее на Вологодскую область. По Мурманской области местами пройдёт небольшой дождь, ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха.

Сегодня, 27 мая, будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днём местами кратковременный дождь. Ветер ночью переменных направлений, днём северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +13+18°, местами +20+25°, на севере области +7+12°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

27 мая в Кольском, Печенгском, Терском, Ковдорском, Кандалакшском районах Мурманской области, в городах: Мурманск, Кировск, Апатиты ожидается IV региональный класс пожарной опасности.