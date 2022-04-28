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Мурманская область. Арктика (16+)28.04.22 08:00

По Мурманской области ожидается дальнейшее усиление ветра, местами снег, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с района о.Шпицберген на Баренцево море. По Мурманской области ожидается дальнейшее усиление ветра, местами снег, метель, понижение температуры воздуха. 28 апреля сохранится ветреная погода, в отдельных районах пройдёт снег.

Сегодня, 28 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём от -4 до +1°. Местами гололедица.

Штормовое предупреждение

В период с 0 часов до 4 часов ночи 28 апреля на севере и в центральной части Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 6-9 часов 29 апреля.

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А в это время, как сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), тенденция к потеплению наблюдалась в 2021 году в приполярных областях Земли. «Результаты мониторинга состояния приземной атмосферы в Северной полярной области подтверждают общую тенденцию к потеплению в высоких широтах. Положительная аномалия среднегодовой температуры воздуха в арктической зоне в 2021 году сохранялась и превышала норму на 2,9 градуса», - говорится в Обзоре гидрометеорологических процессов в северной полярной области Земли за минувший год, на который ссылается пресс-служба.

При этом отмечается снижение темпов роста температуры воздуха. Так, средние годовые изменения температуры в полярном районе в 2021 году на 1,1 градуса ниже, чем в 2020 году.

По данным института, на трассе Северного морского пути в течение года также преобладали положительные аномалии температуры воздуха. Наиболее высокое отклонение от средней температуры отмечено в морях Лаптевых и Карском, а наиболее низкое - в Чукотском и Восточно-Сибирском морях.

В то же время температура на трассе Севморпути в среднем снизилась на 2,9 градуса - с 4,9 в 2020 году до 2,0 в 2021 г. Впервые за восемь лет выявлено понижение максимальной температуры атлантических вод на 0,13 градуса, сообщают в ААНИИ.

Отмечена тенденция к значительному сокращению площади ледяного покрова в Северном Ледовитом океане в 2021 году. Как пояснил директор ААНИИ Александр Макаров, стремительное сокращение площади льдов в Северном Ледовитом океане является прямым результатом глобального повышения температуры и изменения климата.

«Увеличение площади чистой воды в летний сезон имеет положительный хозяйственный эффект. Больше судов могут проходить по трассе Северного морского пути без ледокольной проводки, что благоприятно сказывается на увеличении грузопотока. Но для природной климатической системы увеличение площади чистой воды летом приводит к накоплению тепла в океане. Это означает, что природа сама усиливает тенденцию к потеплению», - цитирует Макарова пресс-служба института.

При этом, по его словам, анализ данных за длительный период регулярных наблюдений говорит, что резко усилившиеся в начале 2000-х годов факторы потепления в арктических широтах в последние годы демонстрируют замедление. «Рост температур, сокращение площади ледяного покрова и другие факторы изменения климата, имеют тенденцию к стабилизации», - заключил исследователь.

 

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