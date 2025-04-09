По Мурманской области ожидается дальнейшее усиление ветра, снег, местами метель

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет, в основном, активный циклон, смещающийся с Гренландского моря в Баренцево море. 9-10 апреля в тыловой части циклона с адвекцией холодной воздушной массы с Баренцева моря, ожидается дальнейшее усиление ветра, снег, местами метель, понижение температура воздуха до отрицательных значений.

Сегодня, 9 апреля, будет облачная погода. Временами снег, местами сильный, метель. Ветер ночью юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный, утром и днём северо-западный сильный, на севере области очень сильный. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от +1 до -4°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

На севере Баренцева моря 8 апреля в период 18-22 часа отмечалось усиление северо-восточного, северного ветра 30-33 м/с, сохранится до 12-15 часов 9 апреля.

8 апреля в период 22-2 часа наблюдалось быстрое обледенение судов, сохранится до 18-21 часа 9 апреля.

На юге Баренцева моря 9 апреля в период 12-15 часов ожидается опасное волнение 8,0-8,5 метра. Сохранится до 20-23 часов 9 апреля.