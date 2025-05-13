По Мурманской области ожидается днём местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 13 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии: днём местами пройдёт небольшой дождь, воздух прогреется до +9+14°.

14-15 мая ожидается смещение циклона с центральной части России на север Карелии и далее на Архангельскую область. В нашем регионе ветер постепенно повернёт к северо-восточному направлению, местами пройдёт дождь, температура воздуха в дневные часы составит: 14 мая +8+14°, 15 мая +6+11°.

Сегодня, 13 мая, будет переменная облачность. Без существенных осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, в отдельных районах от 0 до +5°, днём +9+14°. Ночью местами гололедица.