Мурманская область. Арктика (16+)13.05.25 08:00
По Мурманской области ожидается днём местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 13 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии: днём местами пройдёт небольшой дождь, воздух прогреется до +9+14°.
14-15 мая ожидается смещение циклона с центральной части России на север Карелии и далее на Архангельскую область. В нашем регионе ветер постепенно повернёт к северо-восточному направлению, местами пройдёт дождь, температура воздуха в дневные часы составит: 14 мая +8+14°, 15 мая +6+11°.
Сегодня, 13 мая, будет переменная облачность. Без существенных осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, в отдельных районах от 0 до +5°, днём +9+14°. Ночью местами гололедица.
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