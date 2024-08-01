По Мурманской области ожидается днём небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный

Как сообщает Мурманское УГМС, 1-3 августа погоду нашего региона будет определять, в основном, северо-западная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области 1 августа ожидается дождь различной интенсивности, 2-3 августа в отдельных районах небольшой дождь. Преобладающая температура воздуха составит ночью +7+13°, днём +14+20°.

Сегодня, 1 августа, будет облачная с прояснениями погода. Ночью временами дождь, местами сильный, днём небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +14+19°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.

1 августа в Печенгском и Кольском районах Мурманской области, в районах городов Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Апатиты, Кировск сохранится V региональный класс пожарной опасности.