По Мурманской области ожидается днём в отдельных районах небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием активного циклона, смещающегося с районов Финляндии в северо-восточном направлении на Архангельскую область и далее на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер/

Сегодня, 7 июля, будет облачная с прояснением погода. Ночью небольшой, местами умеренный дождь. Днём в отдельных районах небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +9+14°.

8 июля - ветер северо-западный, северный 6-11 м/с. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +11+16°.

9 июля - ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +10+15°.