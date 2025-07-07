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Мурманская область. Арктика (16+)07.07.25 08:00

По Мурманской области ожидается днём в отдельных районах небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием активного циклона, смещающегося с районов Финляндии в северо-восточном направлении на Архангельскую область и далее на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер/

Сегодня, 7 июля, будет облачная с прояснением погода. Ночью небольшой, местами умеренный дождь. Днём в отдельных районах небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +9+14°.

8 июля - ветер северо-западный, северный 6-11 м/с. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +11+16°.

9 июля - ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +10+15°.

 

 

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