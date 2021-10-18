По Мурманской области ожидается днём временами мокрый снег, снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определят циклон, смещающийся с севера Ботнического залива в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, 18 октября в отдельных районах сильный порывистый ветер.

Ожидается понижение температуры воздуха, на дорогах области местами гололедица.

Сегодня, 18 октября, будет облачная погода. Ночью временами осадки, утром и днём временами мокрый снег, снег. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток. Местами гололедица.