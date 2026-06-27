Как сообщает Мурманское УГМС, 27-29 июня Кольский полуостров будет находиться преимущественно под влиянием поля пониженного атмосферного давления: ожидается тёплая с дождями погода.

27 июня, с прохождением активных атмосферных фронтов, по Мурманской области ожидается дождь, днём местами сильный, в отдельных районах порывистый ветер и грозы.

28-29 июня в нашем регионе местами пройдут дожди от небольших до умеренных.

Сегодня, 27 июня, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Временами дожди, днём местами сильные. Утром и днём грозы. Ветер днём юго-западный, западный умеренный в отдельных районах сильный. Температура воздуха днём +15+20°.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Временами дождь, во второй половине дня гроза. Ветер днём юго-западный, западный умеренный, вечером сильный. Температура воздуха днём +16+18°.