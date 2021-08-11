По Мурманской области ожидается дождь, днём в отдельных районах грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, поду Кольского полуострова определяет восточная, юго-восточная периферия циклона, смещающегося с прибрежных районов Норвегии в Баренцево море. В этот период по Мурманской области сохранится тёплая, но уже с дождями погода.

Сегодня, 11 августа, будет облачная с прояснениями погода Дождь, днём в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +18+23°.

Предупреждение

В Печенгском, Кольском районах Мурманской области и в г. Мурманск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.