Мурманская область. Арктика (16+)11.08.21 08:00
По Мурманской области ожидается дождь, днём в отдельных районах грозы
Как сообщает Мурманское УГМС, поду Кольского полуострова определяет восточная, юго-восточная периферия циклона, смещающегося с прибрежных районов Норвегии в Баренцево море. В этот период по Мурманской области сохранится тёплая, но уже с дождями погода.
Сегодня, 11 августа, будет облачная с прояснениями погода Дождь, днём в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +18+23°.
Предупреждение
В Печенгском, Кольском районах Мурманской области и в г. Мурманск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
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