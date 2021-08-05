По Мурманской области ожидается дождь, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, на территорию Мурманской области, как и ожидалось, с района Карелии сместился активный глубокий циклон. Днём 3 августа и ночью 4 августа в нашем регионе прошли сильные дожди, усилился северный север, местами наблюдались грозы. За этот период на западе Мурманской области выпало от 29 до 65 мм осадков, что составляет 48-90% от месячной нормы осадков. В Мурманске выпало 41,3 мм (63% месячной нормы осадков). Днём 4 августа циклон постепенно заполнялся и смещался на Баренцево море.

Ночью 5 августа наш регион будет находиться под влиянием южной части циклона с центром в Баренцевом море: ожидается временами дождь, местами сильный порывистый ветер. Днём 5 августа на Кольский полуостров распространится область повышенного атмосферного давления: небольшой дождь пройдёт лишь местами, днём воздух прогреется до +13+18°.

6 и 7 августа по Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха в дневные часы +15+22°.

Сегодня, 5 августа, будет облачная погода. Дождь, местами сильный дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха +9+14°.

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Прошедшие дожди вызвали рост уровней на реках Мурманской области. За прошедшие сутки уровни воды на реках востока области повысились на 1-14 см, на реках запада региона и на горных реках - на 5-33 см.

На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 4 августа в 8 часов мск была равна +13°.