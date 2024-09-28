Мурманская область. Арктика (16+)28.09.24 08:00
По Мурманской области ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 28-29 сентября погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с Балтийского моря через Кольский полуостров в Баренцево море. 28 сентября по Мурманской области ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах порывистый ветер, температура воздуха днем +7+12°.
29 сентября интенсивность осадков уменьшится, ожидается местами сильный ветер, днём воздух прогреется до +3+8°.
30 сентября в отдельных районах пройдут осадки, температура воздуха днём существенно не изменится.
Сегодня, 28 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Дождь, местами сильный. Ветер ночью северо-восточный, днём северо-западный, западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +7+12°.
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