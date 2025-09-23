По Мурманской области ожидается дождь, местами сильный. Ветер северо-западный, западный сильный, в порывах до 25-27 м/с.

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду региона определяет циклон, смещающийся с севера Ботнического залива на Кольский полуостров. 23-24 сентября циклон продолжит смещаться в северо-восточном направлении: ожидается сильный северо-западный ветер, дожди, местами сильные, днём температура воздуха понизится до +3+8°

Сегодня, 23 сентября, будет облачная погода. Дождь, местами сильный. Ветер северо-западный, западный сильный. Температура воздуха +3+8° в течение суток.

24 сентября - ветер северный, северо-западный сильный. Дождь. Температура воздуха +2+7° в течение суток.

25 сентября – ветер юго-западный, западный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Временами дождь. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -2°, днём +5+10°.

Предупреждение:

23 сентября до 15-17 часов на северо-западе Мурманской области ожидается усиление северо-западного ветра в порывах 25-27 м/с. В Мурманске и Кольском заливе ожидается усиление северо-западного ветра в порывах 25 м/с.

23 сентября до 12-15 часов на западе побережья Мурмана ожидается опасное волнение 6,0-6,3 м.