По Мурманской области ожидается дождь, на востоке местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 27-29 мая Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +14+20°.

28 мая - ветер юго-западный, южный умеренный. Ночью без осадков, днём местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +13+18°.

Сегодня, 27 мая, будет облачная с прояснениями погода. Дождь, на востоке местами сильный. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +14+19°.