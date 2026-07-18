Как сообщает Мурманское УГМС, 18-19 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления и фронтальных разделов. По Мурманской области ожидается дождь от небольшого до умеренного, 19 июля на востоке области местами сильный дождь.

18 июля по Мурманской области сохранится тёплая погода, а 19 июля, с увеличением количества облачности и интенсивности осадков, температура воздуха понизится.

20 июля с севера Скандинавии на Кольский полуостров сместится антициклон и осадки прекратятся, днём воздух прогреется до +12+17°.

Сегодня, 18 июля, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днём небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью южный слабый, днём юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём +16+21°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Днём умеренный дождь. Ветер днём юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём +16+18°.

Предупреждение

18-21 июля года в центральной части Кольского МО ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 региональный класс пожарной опасности.