Как сообщает Мурманское УГМС, 22 июня погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с центральной части Скандинавии. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, температура воздуха днём +18+23° на востоке области +23+28°.

23 июня по территории нашего региона ожидается смещение холодного атмосферного фронта, поворот ветра к северному направлению: днём температура воздуха составит +9+14°.

24 июня температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 22 июня, будет облачная, днём с прояснениями погода. Дождь, ночью местами сильный, грозы. Ветер ночью юго-восточный, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +18+23°, на востоке области до +28°.

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С 19 по 21 июня на большинстве рек Мурманской области уровни воды повысились на 1- 10 см , на реках Кола, Кица - повысились на 25- 30 см , на реках юго-запада области, на горных реках и на реках бассейна Серебрянского водохранилища- понизились на 2- 14 см .

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах составляет от 8,3° до 16,0°, на горных реках - 4,5-6,0°, на Серебрянском водохранилище - 5,2°.

На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км Окт. ж.д.) температура воды 21 июня в 8 часов мск была +14,0°.