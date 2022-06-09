Мурманская область. Арктика (16+)09.06.22 08:00
По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности
Как сообщает Мурманское УГМС, 9 и 10 июня Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. 9 июня по Мурманской области ожидается смещение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, температура воздуха ночью +5+10°, днём +9+14°.
10 июня дождь пройдёт местами, температура воздуха существенно не изменится.
11 июня существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +15+20°, на востоке области до +10+15°.
Сегодня, 9 июня, будет облачность переменная. Дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +9+14°.
Оповещение о высокой пожарной опасности
До 9 июня на востоке Ловозерского района Мурманской области ожидается 4-й региональный класс пожарной опасности.
Комментарии
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Юрка
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VitamiN
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