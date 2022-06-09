По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 и 10 июня Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. 9 июня по Мурманской области ожидается смещение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, температура воздуха ночью +5+10°, днём +9+14°.

10 июня дождь пройдёт местами, температура воздуха существенно не изменится.

11 июня существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +15+20°, на востоке области до +10+15°.

Сегодня, 9 июня, будет облачность переменная. Дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +9+14°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

До 9 июня на востоке Ловозерского района Мурманской области ожидается 4-й региональный класс пожарной опасности.