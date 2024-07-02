Как сообщает Мурманское УГМС, 2-3 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Ботнического залива в северном направлении. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, преобладающая температура воздуха в дневные часы +12+17°, 3 июля в южных и центральных районах области +19+24°.

4 июля ожидается тёплая с кратковременными дождями погода.

Сегодня, 2 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +17+22°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

2 июля в районе гг.Мончегорск, Оленегорск, Апатиты, Кировск и в Ловозерском районе ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

2 июля на юге Кольского района ожидается V региональный класс пожарной опасности.