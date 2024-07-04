По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности

Как сообщает Мурманское УГМС, 4-6 июля погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающийся с центральной части России в северном, северо-западном направлении. По Мурманской области, при прохождении атмосферных фронтов, ожидается дождь различной интенсивности, 6 июля возможны грозы, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит 4 июля +16+21°, 5-6 июля +19+24°.

Сегодня, 4 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер на севере области северо-восточный, северный, на юге- юго-западный умеренный. Температура воздуха +12+17°, местами до +22°.