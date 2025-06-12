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Мурманская область. Арктика (16+)12.06.25 08:00

По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности

Как сообщает Мурманское УГМС, 12 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного атмосферного фронта, смещающегося с севера Скандинавии. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, температура воздуха днём составит. +10+15°.

13 июня осадков станет меньше, ожидается ветер северо-восточный, северный умеренный, в отдельных районах сильный. Ночью временами умеренный, на востоке области сильный дождь. Днём местами дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +9+14°.

14 июня наш регион будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с Гренландского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами дождь, днём воздух прогреется до +15+20°.

Сегодня, 12 июня, будет облачная с прояснениями погода. Дождь, местами сильный, ночью на востоке области без  осадков. Ветер южный, юго-восточный, днём на западе области северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+10°,  днём +10+15°.

* * *

На водных объектах Мурманской области продолжается спад весеннего половодья.

На 10 июня уровни воды на реках ниже максимальных уровней весеннего половодья на 9-208 см.

В конце первой декады июня очистилось ото льда Серебрянское водохранилище.

Температура воды повысилась за неделю и на 10 июня на большинстве рек равна 8-15°C, на горных реках 3-4°C, на водохранилищах 2-14°C.

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