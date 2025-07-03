Госархив Мурманской области принимает документы участников СВОВ Мурманской области начинают подготовку к подъёму затонувшего ПД-50: для этого введён режим ЧС
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.07.25 08:00

По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности

Как сообщает Мурманское УГМС, 3 июля погоду Кольского полуострова будет определять поле пониженного атмосферного давления: ожидается временами дождь, наиболее интенсивный ночью, температура воздуха днём +10+15°.

4-5 июня наш регион будет находиться под влиянием активного циклона, смещающегося с юга Скандинавии в северо-восточном направлении на Архангельскую область. В этот период по Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +5+11°.

4 июля - ветер северный, северо-восточный умеренный, утром и днём местами сильный. Ночью местами небольшой дождь, утром и днём дождь, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +6+11°.

5 июля - ветер северный, северо-западный сильный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +5+10°.

Сегодня, 3 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днем +10+15°.

Предупреждение

3 июля на западе Терского района сохранится IV региональный класс пожарной опасности.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)C начала года мурманские работодатели разместили более 1 тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Анна
02.07.25 20:40
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Анна
01.07.25 22:43
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Константин Петрович
30.06.25 15:44
Как я только жил до этого проекта?
Комментарий к новости:1 июля в Мурманской области стартует губернаторский проект «Северное долголетие»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире12:30«Лучшие враги». Художественный сериал, 13 серия (16+)13:20«Лучшие враги». Художественный сериал, 14 серия (16+)14:10Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Индекс курьера. Июнь 2025-PRO Валюту (16+)Курс доллара США сегодня утром умеренно повышается в паре с иеной-PRO Энергетику (18+)Уходим от мазутозависимости, переводим котельные на биотопливо-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»