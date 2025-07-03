Как сообщает Мурманское УГМС, 3 июля погоду Кольского полуострова будет определять поле пониженного атмосферного давления: ожидается временами дождь, наиболее интенсивный ночью, температура воздуха днём +10+15°.

4-5 июня наш регион будет находиться под влиянием активного циклона, смещающегося с юга Скандинавии в северо-восточном направлении на Архангельскую область. В этот период по Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +5+11°.

4 июля - ветер северный, северо-восточный умеренный, утром и днём местами сильный. Ночью местами небольшой дождь, утром и днём дождь, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +6+11°.

5 июля - ветер северный, северо-западный сильный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +5+10°.

Сегодня, 3 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днем +10+15°.

Предупреждение

3 июля на западе Терского района сохранится IV региональный класс пожарной опасности.