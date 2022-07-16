Как сообщает Мурманское УГМС, 16 июля погоду нашего региона будет определять активный циклон, смещающийся с Вологодской области на Архангельскую область и далее на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы +17+22°, на северо-западе области +12+17°.

17-18 июля Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного давления. По Мурманской области местами пройдёт дождь, 17 июля в отдельных районах возможны грозы, днём воздух прогреется до +16+21°.

Сегодня, 16 июля, будет облачная с прояснениями погода. Дождь. Ветер северо-восточный, днём на востоке южный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +11+16º, днём +17+22°, на северо-западе +12+17º.