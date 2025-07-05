Как сообщает Мурманское УГМС, 5-7 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона, смещающегося с районов Финляндии в северо-восточном направлении на Архангельскую область и далее на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +5+10°.

6 июля - ветер северный, северо-западный умеренный, местами сильный. Дождь, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +5+10°.

7 июля - ветер северный, северо-западный умеренный. Небольшой, ночью в отдельных районах умеренный дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +7+12°.

Сегодня, 5 июля, будет облачная погода. Временами дождь, местами сильный. Ветер северный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха +4+9° в течение суток, днём на юге +9+14°.