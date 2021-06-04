Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северная периферия антициклона, центр которого располагается над районами Скандинавии и Карелии. 4 июня в нашем регионе сохранится тёплая погода, днём местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

5 июня по Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, постепенное понижение температуры воздуха.

Сегодня, 4 июня, будет переменная облачность. Без существенных осадков, во второй половине дня местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11+16°, днём +23+28°.