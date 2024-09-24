По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности с мокрым снегом

Как сообщает Мурманское УГМС, 24-26 сентября Кольский полуострова будет находиться под влиянием циклонической деятельности над Норвежским морем, Скандинавией и западом Баренцева моря. По Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности, ночью 24 сентября с мокрым снегом, в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит: 24 сентября +5+10°, 25-26 сентября +9+15°.

Сегодня, 24 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие осадки, днём дождь. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днём умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -4°, днём +5+10°. Ночью в отдельных районах гололедица.