По Мурманской области ожидается дождь. Ветер северный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием западной периферии циклона, расположенного на севере Европейской части России и смещающегося в восточном направлении. В этот период по Мурманской области сохранится холодная с дождями погода, ветер северных румбов порывистый.

Сегодня, 3 сентября, будет облачная погода. Дождь. Ветер северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +6+11°.

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На реках Мурманской области продолжается спад уровней воды, интенсивностью 1-2 см за сутки.

2 сентября температура воды на реках Ёна, Чаваньга, Поной, Туманная и Чудзъйок была равна 6-9°, на остальных реках, озёрах и водохранилищах — 10-14°, на горных реках 4-5°.