По Мурманской области ожидается дождь, временами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет активный циклон, смещающийся с юга Гренландского моря в восточном направлении. Ожидаются дожди, в отдельных районах сильные, порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы составит +7+14º.

Сегодня, 20 августа, будет облачная погода. Дождь, временами сильный. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха +3+8° в течение суток, днём на юге области +8+13°.

21 августа - ветер северо-западный, западный умеренный, местами сильный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +7+12°.

22 августа - ветер ночью северо-западный, западный, днём юго-западный умеренный, местами сильный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +10+15°.

***

На водных объектах Мурманской области продолжается летняя межень.

Уровни воды на реках ниже среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 1-8 см, на реках Поной (с. Каневка), Туманная, Чаваньга, Умба, Монча, Тумча и Малая Белая выше на 1-19 см, на р. Лотта — на 35-52 см.

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 12-19°, на горных реках 7-8°.