По Мурманской области ожидается гололедица, местами сильная

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях. 3 ноября по Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, в отдельных районах порывистый ветер.

4 ноября ожидается увеличение интенсивности осадков, температура воздуха в течение суток от -2 до +3°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 3 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. В отдельных районах туман. Ветер южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от -1 до +4° в течение суток. Гололедица, местами сильная.