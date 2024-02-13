По Мурманской области ожидается холодная погода, без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 13 февраля погоду нашего региона будет определять, в основном, малоградиентное барическое поле: ожидается холодная погода, без существенных осадков.

14-15 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием двух барических образований: усиливающегося антициклона с центром над Республикой Коми и восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Гренландском морях. По Мурманской области в этот период ожидается местами небольшой снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха 14 февраля ночью -17-22°, при прояснениях -27-32°, днём -12-17°, местами -20-25°, 15 февраля ночью -12-17°, при прояснениях -21-26°, днём -9-14°, местами -15 -20°.

Сегодня, 13 февраля, будет малооблачная погода. Без существенных осадков, местами туман, изморозь. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью -20 -25° при прояснениях -28 -33°, ночью и утром на востоке и в центральных районах -35 -37°, днём -15 -20°, местами -24 -29°. Гололедица.

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По данным ГМС Мурманск, 12 февраля на акватории южного колена Кольского залива дрейфующий лёд не наблюдается, температура воды в поверхностном слое составляет 0,4°.

По данным ГМС Полярное, в северном колене Кольского залива дрейфующий лёд не наблюдается, температура воды в поверхностном слое составила -0,4°.