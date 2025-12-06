Сохраняем то, что можно утерять: в Нью-Йорке мастер резьбы по камню основал академию, а в Москве возрождают старинную культуру русского чаепития19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»
По Мурманской области ожидается холодная погода, температура воздуха ночью при прояснениях опустится до -25-32°

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 декабря наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит -5-10°, при прояснениях -15-20°.

7 декабря погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия антициклона с центром на севере Архангельской области. Ночью 7 декабря ожидается холодная погода, преобладающая температура воздуха ночью -15-24°, при прояснениях -25-32°. Днём 7 декабря ожидается увеличение количества облачности, местами порывистый ветер, постепенное повышение температуры воздуха до-7-12°, местами до -17-22°.

8 декабря антициклон сместится на район Республики Коми, в нашем регионе пройдёт снег различной интенсивности, в отдельных районах усилится ветер, преобладающая температура воздуха днём составит -4-10°.

Сегодня, 6 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -15-20°. Гололедица.

7 декабря - ветер южный, юго-восточный ночью слабый, днём умеренный, местами сильный, позёмок. Без существенных осадков, местами туман, изморозь. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -20-25°, в центральных районах местами -27 -32°, днём -7-12°, местами -17-22°.

8 декабря - ветер южный, юго-западный умеренный, ночью и утром местами сильный, позёмок. Ночью в отдельных районах небольшой снег. Днём небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -17-22°, днём -4-9°, местами до -14°.

