По Мурманской области ожидается капризная весна

Как сообщает Мурманское УГМС, 12 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Скандинавии в Баренцево море. По Мурманской области ожидаются местами осадки, в отдельных районах порывистый ветер, температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +1+6°.

13 и 14 апреля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдут осадки, преобладающая температура воздуха составит ночью -3-8° при прояснениях -10-15°, днём +1+6°.

Сегодня, 12 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег, ночью отложение мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +1+6°. Гололедица.