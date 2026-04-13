По Мурманской области ожидается малооблачная погода, без осадков, с преимущественно слабыми ветрами южного направления

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять область повышенного атмосферного давления. Над территорией региона будут располагаться тёплые воздушные массы. Ожидается малооблачная погода, без осадков, с преимущественно слабыми ветрами южного направления. При этом в ночные часы температура воздуха будет опускаться до отрицательных значений, в дневные часы, из-за значительного прогрева, возможны температурные рекорды.

Сегодня, 13 апреля, по Мурманской области ожидается ясная погода. Без осадков. Ветер юго-западный слабый, днём на севере области умеренный. Температура воздуха днём +8+13°.

Сегодня в Мурманске - ясная погода. Без осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха днём +10+12°.

14-15 апреля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер юго-западный, западный слабый, днём на севере области умеренный. Без осадков. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, местами до -8°, днём +8+13°. Ночью и утром местами гололедица.

14-15 апреля в Мурманске - ветер юго-западный ночью слабый, днём умеренный. Без осадков. Температура воздуха ночью около 0°, днём +10+12°.