Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами дождь.

6 августа ожидается смещение активного циклона с района Дании: в нашем регионе пойдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах усилится ветер, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 5 августа, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Днём в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +11 +16°, днём +19+24°.