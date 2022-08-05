Мурманская область. Арктика (16+)05.08.22 08:00
По Мурманской области ожидается местами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами дождь.
6 августа ожидается смещение активного циклона с района Дании: в нашем регионе пойдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах усилится ветер, температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 5 августа, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Днём в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +11 +16°, днём +19+24°.
Комментарии
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Наталья
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Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
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