Как сообщает Мурманское УГМС, 20-22 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы 20 июня +14+19°, 21-22 июня +7+12° в центральных и южных районах области +13+18°.

Сегодня, 20 июня, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью южный, днём западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +14+19°.