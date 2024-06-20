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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.24 08:00

По Мурманской области ожидается местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 20-22 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы 20 июня +14+19°, 21-22 июня +7+12° в центральных и южных районах области +13+18°.

Сегодня, 20 июня, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью южный, днём западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +14+19°.

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