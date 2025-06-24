Мурманская область. Арктика (16+)24.06.25 08:00
По Мурманской области ожидается местами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 24-26 июня погоду Кольского полуострова будет определять северная, северо-западная периферия циклона, образующегося на юге Скандинавии и смещающегося в восточном направлении. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха ночью +2+7°, днём +9+15°.
25 июня - ветер северо-восточный умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +10+15°.
Сегодня, 24 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +9+14°.
Предупреждение
23-24 июня в Печенгском районе, на юге Кольского района, в Кандалакшском районе Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
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