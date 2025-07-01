Как сообщает Мурманское УГМС, 1-2 июля Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием северо-западной периферии циклонической депрессии, расположенной над Европейской территорией России. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +10+15°, на юге области +15+20°.

2 июля - ветер северо-восточный, северный слабый. Днём местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +13+18°.

3 июля ожидается смещение циклона с севера Архангельской области на побережье Мурмана: в нашем регионе увеличится интенсивность осадков, температура воздуха в дневные часы составит +8+13°.

Сегодня, 1 июля, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +12+18°.