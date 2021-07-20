По Мурманской области ожидается местами дождь, на севере региона порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 20-22 июля погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами дождь, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +10+15°.

Сегодня, 20 июля, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +12+17°.