По Мурманской области ожидается местами дождь, на востоке области в отдельных районах с мокрым снегом
Как сообщает Мурманское УГМС, 22 июня погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром в Канино-Колгуевском районе. По Мурманской области ожидается местами дождь, ночью на востоке области возможно с мокрым снегом, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха днём +5+10°, на юго-западе области +12+15°.
23 июня циклон постепенно заполнится, ветер ослабеет, интенсивность осадков уменьшится, днём воздух прогреется до +11+16°, местами до +21°.
24 июня ожидается тёплая с небольшими дождями погода.
Сегодня, 22 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, ночью на востоке области в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +5+10°, местами до +15°.
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На водных объектах Мурманской области продолжается спад весеннего половодья.
На 20 июня на большинстве рек отмечается повышение уровней воды по 1-9 см в сутки, на р. Тумча 17 см, обусловленное выпавшими осадками. В конце второй декады июня водохранилище Серебрянское очистилось ото льда.
20 июня температура воды на реках составляла 5-17°C, на горных реках в среднем 9°C, на озёрах и водохранилищах 5-16°C.