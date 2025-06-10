По Мурманской области ожидается местами дождь, наиболее интенсивный на востоке региона

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 июня погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с центральной части России в северо-восточном направлении: по Мурманской области ожидается местами дождь, наиболее интенсивный на востоке области, преобладающая температура воздуха днём +9+14°.

11 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +12+17°.

12 июня ожидается смещение активного атмосферного фронта с севера Скандинавии на Кольский полуостров. Днём 12 июня по Мурманской области июня, начиная с западных районов области, ожидается дождь, порывистый северо-восточный ветер, температура воздуха +9+14°.

Сегодня, 10 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +13+18°.