Мурманская область. Арктика (16+)27.06.24 08:00
По Мурманской области ожидается местами дождь, наиболее интенсивный ночью
Как сообщает Мурманское УГМС, 27 июня Кольский полуостров будет находиться малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами дождь, наиболее интенсивный ночью, температура воздуха днём +14+19°.
28-29 июня погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии в Норвежском море: ожидаются местами кратковременные дожди, днём 29 июня возможны грозы, преобладающая температура воздуха в дневные часы +21+26°, 29 июня в отдельных районах до +28°.
Сегодня, 27 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, ночью на юге и востоке сильный, ночью гроза. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11º, днём +14+19°.
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Последние комментарии
Антон
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Так держать
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Tatuana
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Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
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