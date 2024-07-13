Как сообщает Мурманское УГМС, 13 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Ботнического залива на Архангельскую область. По Мурманской области ожидается местами дождь, порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы +13+18°.

14-15 июля наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется 14 июля до +18+23°, 15 июля до +21+26°.

Сегодня, 13 июля, будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +13+18°.