Как сообщает Мурманское УГМС, 12 октября погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклона с центром на севере Норвежского моря. По Мурманской области ожидается местами дождь, порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы +3+8°.

13 октября наш регион будет находиться под влиянием антициклона с центром над Татарстаном: существенных осадков не ожидается, температура воздуха в дневные часы +3+8°.

14 октября по Мурманской области местами пройдёт дождь, температура воздуха днём +2+7°.

Сегодня, 12 октября, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +3+8°.