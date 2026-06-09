По Мурманской области ожидается местами дождь различной интенсивности, в отдельных районах возможны грозы
Как сообщает Мурманское УГМС, 9-11 июня наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности над Северной Европой. По Мурманской области ожидается смещение атмосферных фронтов, местами дождь различной интенсивности, в отдельных районах возможны грозы. Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +17+22°.
Сегодня, 9 июня, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами дожди, днём грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днём +17+22°.
Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Временами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +19+21°.
10 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер юго-восточный умеренный. Местами дождь, днём грозы. Температура воздуха ночью +8+13°, на востоке области местами +4+9°, днём +17+22°. 11 июня - ветер юго-восточный умеренный. Небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +20+25°.
10 июня в областном центре ожидается ветер юго-восточный умеренный. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +9+11°, днём +20+22°. 11 июня - ветер юго-восточный умеренный. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +10+12°, днём +20+22°.