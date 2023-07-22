По Мурманской области ожидается местами дождь, в отдельных районах порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 22-24 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-западной периферии малоподвижного заполняющегося циклона с центром над Архангельской областью. По Мурманской области ожидается местами дождь, в отдельных районах порывистый северо-восточный ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +9+14°, 24 июля местами до +16°.

Сегодня, 22 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +9+14°.