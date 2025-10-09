Мурманская область. Арктика (16+)09.10.25 08:00
По Мурманской области ожидается местами дождь, в отдельных районах порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 9-11 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Норвежском, Баренцевом морях и над Скандинавией.
По Мурманской области ожидается местами дождь, в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы 9-10 октября +6+11°, 11 октября +4+9°.
Сегодня, 9 октября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +6+11°.
10 октября - ветер южный, юго-западный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +6+11°.
11 октября - ветер южный, юго-восточный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +4+9°.
