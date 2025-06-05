По Мурманской области ожидается местами дождь. Ветер южный умеренный, днём местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, 5-7 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается местами дождь, ночью 5 июня без существенных осадков.
6 июня - ветер южный, юго-западный умеренный. Ночью небольшой, местами умеренный дождь. Днём в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +17+22°.
7 июня - ветер юго-западный, южный слабый, днём в отдельных районах в порывах до умеренного. Местами небольшой, днём на юге области умеренный дождь. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +17+22°.
Сегодня, 5 июня, будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днём местами дождь. Ветер южный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +7+12°, на крайнем востоке +2+7°, днём +18+23°.