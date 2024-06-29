По Мурманской области ожидается местами кратковременный дождь, днём гроза

Как сообщает Мурманское УГМС, 29-30 июня погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии в Норвежском море. 29 июня наш регион будет находиться в очень тёплой воздушной массе, днём воздух прогреется до +22+27°, местами до +31°, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы.

30 июня интенсивные осадки ожидаются ночью на севере области, днём температура воздуха составит +17+22°.

1 июля по Мурманской области пройдут небольшие дожди, температура воздуха на севере области в дневные часы ожидается в пределах +11+16°.

Сегодня, 29 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, днём гроза. Ветер южный, днём на севере - северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +12+18°, днём +22+27°, в центральных и южных районах +30+31°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

29 июня в Печенгском районе и на юге Кольского района ожидается V региональный класс пожарной опасности.

29 июня в районе Мурманскf ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

* * *

На водных объектах Мурманской области завершается весеннее половодье.

В конце июня уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летнее-осенней межени на 17-57 см, на реках Поной и Умба – на 100-158 см и выше прошлого года на 6-71 см, на реке Поной (с. Краснощелье) – на 104 см.

Температура воды на большинстве рек равна 12-17°С, на горных реках 6-7,1,°С на водохранилищах – 6-17°С. Температура воды ниже прошлогодних значений в этот период на 1-6°С.