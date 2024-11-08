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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.24 08:00

По Мурманской области ожидается местами мокрый снег, дождь, в отдельных районах порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, в Мурманской области ожидается местами мокрый снег, дождь, в отдельных районах порывистый ветер.

Сегодня, 8 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +6+11°. Гололедица, ночью местами сильная.

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